Sabores: Yogur salado, una opción versátil y fresca

Usar yogur natural como ingrediente en recetas saladas no solo aporta una base fresca, sino que también aporta sus beneficios nutricionales distintivos. Las bacterias lácticas vivas, por ejemplo, pueden ayudar a regular el tránsito intestinal y fortalecer el sistema inmunitario.

Estos microorganismos son capaces de restablecer una flora bacteriana desequilibrada y tienen efectos terapéuticos en afecciones como flatulencia, diarrea y estreñimiento.

También pueden aliviar los síntomas causados por enfermedades inflamatorias intestinales. Al fortalecer la flora intestinal, crean una barrera protectora contra bacterias patógenas mediante su acción competitiva.

Por lo tanto, son un valioso aliado estacional para quienes viajan y experimentan interrupciones en sus rutinas diarias. Si pasa largos días en la playa, las bacterias del ácido láctico pueden combatir infecciones. En particular, el Lactobacillus Bulgaricus es útil contra las infecciones del tracto urinario, mientras que el Lactobacillus Acidophilus combate la candidiasis y la vaginitis.

A continuación, tres ideas de recetas que, con pocos ingredientes a mano, permiten crear rápidamente un aperitivo con amigos o una cena básica pero sabrosa, aprovechando las propiedades beneficiosas de un alimento clásico como el yogur natural.

En primer lugar, tenemos guacamole cremosa revisitada. Esta variante del guacamole mexicano es perfecta como aperitivo, para acompañar bruschetta o pan pita, pero también para acompañar focaccia o platos como pescado o arroz. Para prepararlo, se debe cortar un aguacate en rodajas y extraer la pulpa con una cuchara, rociándolo con el jugo de una lima y un limón. A continuación, se mezcla el aguacate, el cilantro fresco picado, los echalotes y el yogur natural (de suero de leche, de vaca o de cabra) en una licuadora junto con un par de cucharaditas de aceite de oliva y un diente de ajo. Una vez que la mezcla esté suave, se sazona con sal y pimienta y está listo para servir.

Para cuatro personas, los ingredientes son: 125 g de yogur blanco, un aguacate maduro, una lima, un limón, cilantro fresco, ajo y echalote a gusto, aceite de oliva, sal y pimienta.

Otra receta, muy fresca, es una variante de la Raita India.

Esta salsa de yogur y menta es muy popular en la cocina india, donde se la conoce como raita. Rápida y fácil de preparar, impresionará por su frescura. También es ideal para añadir un toque de distinción a un plato principal o como aperitivo.

Se comienza picando la menta, el ají verde y un par de cucharadas de yogur en una licuadora, sazonándolos con una cucharadita de jugo de limón y sal. Después de batir durante unos minutos, se vierte la mezcla en un recipiente y se bate con el yogur restante, ajustando la sal.

Decorar con menta como aderezo y dejar reposar en el refrigerador de una a dos horas, según el tiempo disponible.

Para cuatro personas se necesitan 125 g de yogur blanco, una cucharada de jugo de limón, menta fresca, un ají verde, sal y pimienta.

Por último, se puede preparar también una tarta salada de yogur y calabacín. Este pastel salado, elaborado con yogur natural como aglutinante, ofrece la satisfacción de un ingrediente cremoso, pero con un contenido moderado de grasa.

Perfecto para disfrutar con amigos o como un acompañamiento para la cena, se prepara lavando, limpiando y rallando los calabacines, y luego mezclándolos con huevos batidos, yogur, un chorrito de aceite y sal y pimienta al gusto. Se extiende la masa brisée (quebrada) en una fuente para horno, se rellena con la mezcla y se hornea a 180 øC durante 40 minutos.

Los ingredientes necesarios para cuatro personas son: yogur blanco 250 g, calabacines 200 g, 2 huevos, un rollo de masa brisée, sal y pimienta a gusto. (ANSA).