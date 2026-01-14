Sabri Lamouchi, nuevo seleccionador de Túnez

La Federación Tunecina de Fútbol (FTF) anunció este miércoles la designación del franco-tunecino Sabri Lamouchi como nuevo seleccionador del país norteafricano, eliminado a principios de este mes en octavos de final de la Copa de África de Naciones (CAN).

Lamouchi, de 54 años, firmó un contrato hasta el 31 de julio de 2028, según el comunicado de la FTF.

El pasado 4 de enero, un día después de la caída de Túnez en octavos de la CAN de Marruecos contra Mali, se había anunciado el despido del hasta entonces seleccionador Sami Trabelsi.

Sabri Lamouchi, nacido en Lyon (Francia) y que tiene doble nacionalidad franco-tunecina, esa última por sus orígenes familiares, pasó en sus años como jugador profesional por el Auxerre, el Mónaco y el Marsella en la liga francesa, y por el Inter de Milán italiano, entre otros.

Entre enero de 1996 y marzo de 2001 fue internacional con Francia, para quien disputó 12 partidos y marcó un gol.

Como entrenador, Lamouchi dirigió principalmente al Rennes francés (2017-2018) y al Nottingham Forest inglés (2019-2020). En los últimos años había trabajado en el fútbol saudita (Al Riyad, Diriyah Club).

Fue seleccionador de Costa de Marfil, con quien estuvo en la Copa de África de 2013 y el Mundial de 2014.

Su gran misión a corto plazo será el Mundial de 2026, para el que Túnez está clasificado. En su grupo de la primera fase, el F, se medirá a Japón, Países Bajos y a un último equipo procedente de los repechajes.