Saca 17 puntos al PSOE-A pero podría perder por un escaño la mayoría absoluta con Vox en alza según el Centra

SEVILLA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,7% de los votos y una ventaja de 17,4 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 23,3% de los sufragios y caería hasta los 26-29 escaños, de forma que los ‘populares’ podrían mantener o perder por un escaño la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022 a nueve meses aproximadamente de las próximas autonómicas, según el barómetro publicado este lunes, 20 de octubre, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Este sondeo, realizado entre los pasados días 15 de septiembre y 1 de octubre a una muestra de 3600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, y consultado por Europa Press, prevé que Vox repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, pero con una subida en estimación de voto hasta el 15,9% de los sufragios --2,4 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas--, superando a Sumar --marca a la que se equipara con Por Andalucía, la coalición de Podemos, IU y Más País, entre otras fuerzas de izquierdas, que concurrió a las andaluzas de junio de 2022--, que sería cuarta fuerza con el 8% de apoyo, que serían 0,3 puntos más que en junio de 2022.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,4% de los sufragios --1,8 puntos más que hace tres años--, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, Vox, Por Andalucía/Sumar y Adelante serían las únicas que mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 2,4%, un 0,3% y un 1,8% más en cada uno de los casos, respectivamente, mientras que el PP-A perdería un 2,4% y el PSOE-A un 0,8%.

Esta edición del Barómetro Andaluz no reflejaría aún el posible impacto en estimación de voto que pudiera tener la crisis derivada de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, toda vez que el trabajo de campo culminó el 1 de octubre, unos dos días después de que el asunto saltara a los medios de comunicación.

OBTENDRÍA ENTRE 54 Y 56 ESCAÑOS

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 54 y 56 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 58 que tiene en la actualidad, y cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en la Cámara autonómica, mientras que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero bajaría de sus actuales 30 diputados hasta quedarse con una horquilla de 26 a 29, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Por su parte, Vox obtendría entre 16 y 18 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios; mientras que Por Andalucía-Sumar lograría entre seis y ocho escaños, más que los actuales cinco diputados de Por Andalucía. El sondeo asigna a Adelante Andalucía, marca liderada ahora por José Ignacio García, entre dos y tres diputados, cuando ahora tiene dos en el Parlamento autonómico. Esta es la decimotercera encuesta del Barómetro Andaluz del Centra con datos de estimación de voto desde que se celebraron las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 y en lo que va de duodécima legislatura. Es la primera del actual curso político que desembocará en elecciones autonómicas, previstas en torno a junio de 2026. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))