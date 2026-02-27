Sacyr obtiene un ebitda en el ejercicio 2025 de 1.360 millones de euros

26 feb (Reuters) - Sacyr SA:

* Ingresos del ejercicio 2025: 4.660 millones de euros

* EBITDA del ejercicio: 1.360 millones de euros

* Beneficio neto del ejercicio excluidas las desinversiones: 165,5 millones de euros

* Se prevé un aumento del dividendo, con una distribución mínima de 225 millones de euros en 2025-2027

* Se espera que las distribuciones que recibirá de su cartera aumenten en 2.900 millones de euros respecto a las cifras presentadas en el Día del Inversor de 2024, alcanzando un total de 19.000 millones de euros

