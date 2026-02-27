LA NACION

Sacyr obtiene un ebitda en el ejercicio 2025 de 1.360 millones de euros

Sacyr obtiene un ebitda en el ejercicio 2025 de 1.360 millones de euros
Sacyr obtiene un ebitda en el ejercicio 2025 de 1.360 millones de eurosTIMOTHY A. CLARY - AFP

26 feb (Reuters) - Sacyr SA:

* Ingresos del ejercicio 2025: 4.660 millones de euros

* EBITDA del ejercicio: 1.360 millones de euros

* Beneficio neto del ejercicio excluidas las desinversiones: 165,5 millones de euros

* Se prevé un aumento del dividendo, con una distribución mínima de 225 millones de euros en 2025-2027

* Se espera que las distribuciones que recibirá de su cartera aumenten en 2.900 millones de euros respecto a las cifras presentadas en el Día del Inversor de 2024, alcanzando un total de 19.000 millones de euros

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

Reuters
Conforme a
The Trust Project