Sacyr obtiene un ebitda en el ejercicio 2025 de 1.360 millones de euros
26 feb (Reuters) - Sacyr SA:
* Ingresos del ejercicio 2025: 4.660 millones de euros
* EBITDA del ejercicio: 1.360 millones de euros
* Beneficio neto del ejercicio excluidas las desinversiones: 165,5 millones de euros
* Se prevé un aumento del dividendo, con una distribución mínima de 225 millones de euros en 2025-2027
* Se espera que las distribuciones que recibirá de su cartera aumenten en 2.900 millones de euros respecto a las cifras presentadas en el Día del Inversor de 2024, alcanzando un total de 19.000 millones de euros
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)