Sadio Mané lleva a Senegal a la final de la Copa Africana de Naciones con victoria 1-0 sobre Egipto

TANGIER, Marruecos (AP) — Sadio Mané llevó el miércoles a Senegal a la final de la Copa Africana de Naciones con una victoria de 1-0 sobre el ganador en siete ocasiones, Egipto.

El dos veces Futbolista Africano del Año rompió el empate en el minuto 78 cuando disparó desde justo fuera del área de penalti hacia la esquina inferior izquierda después de que el esfuerzo inicial de Lamine Camara fuera bloqueado.

Esto desató celebraciones de alegría y alivio entre los aficionados de los Leones de Teranga en el Gran Estadio de Tánger, donde el campeón de 2021 —tras vencer a Egipto en la final— había tomado la iniciativa pero luchaba por encontrar oportunidades claras contra la obstinada defensa de los Faraones.

El capitán de Senegal, Kalidou Koulibaly, se perderá el partido por el título —contra el anfitrión Marruecos o Nigeria, que jugarán más tarde en Rabat— después de recibir una tarjeta amarilla que significó una suspensión y luego salir lesionado en el minuto 23.

Koulibaly fue amonestado en el minuto 17 por una falta táctica sobre Omar Marmoush. El capitán también fue expulsado en la victoria de la fase de grupos sobre Benín y, en consecuencia, se perdió la victoria sobre Sudán. Su torneo terminó efectivamente cuando tuvo que ser reemplazado por Mamadou Sarr debido a una lesión.

Nicolas Jackson había disparado por encima justo antes de que Senegal mostrara más intención ofensiva. Habib Diarra y Pape Gueye también tuvieron intentos que fueron salvados.

Las tensiones se intensificaron cuando Mohamed Salah cometió una falta a su excompañero del Liverpool, Mané, pero el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, y su homólogo egipcio, Hossam Hassan, lograron calmar los ánimos.

Habib Diarra de Senegal fue amonestado por discutir, lo que significa que también se perderá la final.

Salah envió un peligroso tiro libre que pasó por un grupo de jugadores y salió antes del descanso. Fue lo más cerca que estuvieron los Faraones de anotar.

Senegal tuvo 11 disparos —cuatro a puerta— para cuando Mané finalmente rompió el empate. Egipto, sin ninguno, se vio obligado a reaccionar.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes