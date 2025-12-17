Safonov ataja cuatro penales, PSG vence al Flamengo para ganar la Copa Intercontinental

RAYÁN, Qatar, 17 dic (Reuters) - Matvey Safonov detuvo cuatro remates el miércoles en la tanda de penales para ayudar al Paris St Germain a ganar la Copa Intercontinental ante Flamengo después de un empate 1-1 en la final disputada en el estadio Ahmad-ben-Ali.

El portero ruso fue prácticamente impasable y le dio el triunfo 2-1 por penales al PSG, que de esta manera conquistó su sexto título en 2025.

En el año calendario, el PSG ganó la Ligue 1, la Copa de Francia, el Trofeo de Campeones, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y ahora su primera Copa Intercontinental.

El equipo de Luis Enrique se había adelantado en el marcador en la primera parte gracias a Khvicha Kvaratskhelia, pero Jorginho empató de penal poco después de la hora de partido.

El Flamengo, que aspiraba a otro gran título en el año tras conquistar el Brasileirao y la Copa Libertadores, fue un hueso duro de roer.

"Podemos estar orgullosos de nosotros mismos, hemos hecho un gran partido frente un rival difícil", dijo Warren Zaire-Emery, centrocampista del PSG. "Ahora tenemos que seguir así, porque todavía nos espera la parte más dura de la temporada".

En la tanda de penales, Safonov encajó el primer remate rival, antes de detener los lanzamientos de Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araújo.

Vitinha y Mendes marcaron para el PSG, mientras que Ousmané Dembélé y Bradley Barcola desperdiciaron sus remates. (Reporte de Julien Pretot, editado en español por Javier Leira)