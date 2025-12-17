Safonov ataja cuatro penales y el PSG vence al Flamengo para ganar la Copa Intercontinental

Rayán, CATAR, 17 dic (Reuters) - Matvey Safonov detuvo cuatro remates el miércoles en la tanda de penales para ayudar al Paris St Germain a ganar la Copa Intercontinental ante Flamengo después de un empate 1-1 en la final disputada en el estadio Ahmad-ben-Ali.

El portero ruso fue prácticamente impasable y le dio el triunfo 2-1 por penales al PSG, que de esta manera conquistó su sexto título en 2025.

En el año calendario, el PSG ganó la Ligue 1, la Copa de Francia, el Trofeo de Campeones, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y ahora su primera Copa Intercontinental.

El equipo de Luis Enrique se había adelantado en el marcador en la primera parte gracias a Khvicha Kvaratskhelia, pero Jorginho empató de penal poco después de la hora de partido. (Reporte de Julien Pretot, editado en español por Javier Leira)