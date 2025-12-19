Safonov, héroe de la Intercontinental del PSG, se fractura una mano

El guardameta ruso del PSG Matvey Safonov, héroe de la Intercontinental ganada el miércoles por el club francés con cuatro penales parados en la tanda decisiva ante el Flamengo, sufre una fractura en la mano izquierda y estará de baja al menos tres semanas, anunció el equipo este viernes.

Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, Safonov fue capaz de parar cuatro penales consecutivos para dar el título a su equipo (2-1), el sexto trofeo de 2025.

"Se hará una nueva evaluación de aquí a tres o cuatro semanas", precisó el PSG.

El anuncio llega en la víspera del desplazamiento a Nantes para jugar contra el Fontenay-le-Comte en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, donde regresará a la titularidad Lucas Chevalier o tendrá una oportunidad el tercer arquero Renato Marin.

Safonov, suplente de Chevalier al inicio de curso, había aprovechado la lesión del francés para cuajar buenos partidos, abriendo un debate sobre el portero titular de cara al futuro.

Fichado a principios de curso, Chevalier, lesionado en el tobillo a finales de noviembre, no ha firmado una primera mitad de temporada imperial.

Si su juego con los pies es apreciado por el técnico Luis Enrique y constituía una de las razones de su fichaje, bajo palos el guardameta aún no ha terminado de convencer, cometiendo algunos errores.

En veinte partidos disputados, Chevalier ha logrado mantener su portería a cero en ocho ocasiones, encajando 22 goles.