Safras & Mercado eleva proyección de cosecha de maíz de Brasil en 2025/26

SAO PAULO, 10 nov (Reuters) - La producción brasileña de maíz en 2025/26 podría alcanzar 143,56 millones de toneladas en la campaña 2025/26, lo que supondría un aumento del 0,7% desde la proyección previa, con una reevaluación al alza para la primera cosecha y buenos indicios para la segunda, dijo el lunes Safras & Mercado.

El volumen también superaría los 140,054 millones de toneladas de la cosecha 2024/25, según cifras de la consultora.

La superficie total de maíz sería de 21,7 millones de hectáreas en 2025/26, más que los 21,58 millones de hectáreas indicados en septiembre, con un aumento del 1,9% en comparación con 2024/25.

Suponiendo unas condiciones meteorológicas normales, se espera que el rendimiento medio de la cosecha de la campaña 2025/26 sea de 6.618 kilos por hectárea, más que los 6.532 kilos registrados en la cosecha 2024/25.