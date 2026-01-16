Safras & Mercado eleva su previsión para la cosecha de soja de Brasil en 2025/26

SAO PAULO, 16 ene (Reuters) - La cosecha de soja de Brasil en 2025/26 alcanzará los 179,28 millones de toneladas métricas, dijo el viernes la consultora Safras & Mercado, que elevó su previsión desde los 178,76 millones de toneladas que proyectaba en noviembre.

La producción también sería un 4,3% superior a la de la temporada anterior y marcaría un nuevo récord, agregó Safras.

La superficie de soja de Brasil aumentará un 1,5% respecto de la campaña anterior, a 48,33 millones de hectáreas, con rendimientos promedios de 3.728 kilos por hectárea, o más que los 3.625 kilos de 2024/25. La revisión al alza refleja unas mejores perspectivas para algunos estados del Centro-Oeste, según Safras, junto con un buen progreso en la región del Sureste. La consultora también citó unas condiciones meteorológicas favorables entre noviembre y diciembre. (Reportaje de Fernando Cardoso. Edición de Iñigo Alexander)