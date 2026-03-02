Safras & Mercado reduce previsión de producción de maíz en Brasil con recorte en la "safrinha"

SÃO PAULO, 2 de marzo (Reuters) -

La producción total de maíz de Brasil en 2025/26 sería de 141,71 millones de toneladas, alrededor de 1 millón menos que la previsión anterior, con un recorte en la proyección de la llamada «safrinha», que representa la mayor parte de la producción brasileña, según un informe de la consultora Safras & Mercado publicado el lunes.

Aun así, la producción total tiene potencial para superar la cosecha anterior, estimada en 140,05 millones de toneladas por Safras & Mercado.

La superficie total plantada de maíz en Brasil, segundo exportador mundial, se estimó en 21,83 millones de hectáreas en 2025/26, por debajo de los 21,85 millones de hectáreas indicados en diciembre, pero aún así un crecimiento del 2,6% en la comparación anual.

Paulo Molinari,

analista y consultor de Safras & Mercado, dijo que la productividad media de la segunda cosecha, que se está plantando, debería ser inferior a la indicada en el estudio anterior, de 6.496 kilos por hectárea, y se estima ahora en 6.417 kilos por hectárea.

En la «safrinha» de 2025, el rendimiento fue de 6.543 kilos por hectárea. "Con ello, el potencial de producción para la 'safrinha' 2026 se estima en 100,585 millones de toneladas, inferior a los 101,790 millones de toneladas previstas en diciembre. Así, el volumen también debería situarse por debajo de los 100,807 millones de toneladas cosechadas el año anterior", afirmó Molinari.

Por otro lado, la producción de maíz de la cosecha de verano 2025/26, que se está recolectando, debería alcanzar los 25,53 millones de toneladas en el centro-sur de Brasil, por encima de los 25,37 millones de toneladas de la encuesta anterior, pero insuficiente para compensar la reducción en la segunda cosecha.

En la cosecha 2024/25, la producción de maíz en verano fue de 24,73 millones de toneladas. (Por Roberto Samora; editado en español por Javier Leira)