Sagrada Familia de Barcelona se convierte en la iglesia más alta del mundo

BARCELONA (AP) — La basílica de la Sagrada Familia en Barcelona se convirtió en la iglesia más alta del mundo el jueves después de que una parte de su torre central fuera colocada en su lugar.

La obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí ahora se eleva a 162,91 metros (534 pies) sobre la ciudad, según informó el templo en un comunicado. Esto supera apenas la punta de la aguja de la iglesia mayor de Ulm (Ulmer Münster) en Alemania, que alcanza los 161,53 metros (530 pies).

La Ulmer Münster, una iglesia luterana gótica construida entre 1543 y 1890, ha ostentado el título de la iglesia más alta del mundo, el cual ahora se transfiere a su contraparte española. Aunque la Sagrada Familia no reclama el título, los números están ahí para comparar: ahora es poco más de un metro (3,2 pies) más alta que la iglesia en el sur de Alemania.

Y la Sagrada Familia sigue creciendo. La “Torre de Jesucristo”, la torre central que se eleva desde la parte superior de la iglesia, alcanzará los 172 metros (564 pies) cuando se complete en los próximos meses.

Una grúa colocó la primera parte de la torre sobre la nave el jueves por la mañana.

La primera piedra de la Sagrada Familia se colocó en 1882, pero Gaudí nunca esperó que fuese completada durante su vida. Sólo una de sus múltiples torres estaba terminada cuando él murió.

Los trabajos se han acelerado en las últimas décadas a medida que la basílica se convirtió en una destacada atracción turística internacional. Personas de todo el mundo han quedado fascinadas por la estética única de Gaudí, que combina simbolismo católico y formas orgánicas.

El dinero de las cuotas de entrada se utiliza para financiar la construcción en curso. El año pasado, 4,9 millones de personas pagaron para visitarla.

El trabajo en las elaboradas fachadas de la iglesia y la decoración de su interior continuará varios años. Se prevé que esté completamente terminada dentro de aproximadamente una década, dijeron funcionarios de la iglesia previamente este año.

El próximo año será el centenario de la muerte de Gaudí. La iglesia celebrará varios eventos para conmemorar su legado, que incluye otros impresionantes edificios en Barcelona y otros lugares de España.

___

La periodista de la AP Stefanie Dazio contribuyó desde Berlín.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.