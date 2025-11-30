Sáhara.- Activistas prosaharauis europeos piden a Francia y España defender la autodeterminación del Sáhara Occidental

MADRID, 30 Nov. 2025 (Europa Press) -

La 49ª Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO) celebrada este fin de semana en París ha instado a los gobiernos de España --antigua potencia colonial-- y de Francia a defender el derecho de autodeterminación en el ámbito de los organismos internacionales frente a la iniciativa marroquí de impulsar un plan de autonomía para la antigua colonia española del Sáhara Occidental.

"Francia debe defender, firmemente y dentro de las instituciones europeas, el Consejo de Seguridad de la ONU y su Asamblea General, las normas del derecho internacional y los derechos fundamentales del pueblo saharaui. Junto con España, puede hacer que Marruecos ponga fin a su ocupación colonial del Sahara Occidental", destaca la EUCOCO en su declaración final, que recoge que la próxima conferencia, la 50ª, se celebrará en 2026 en Madrid, "lugar simbólico de la resistencia saharaui".

El texto insta a las autoridades francesas a "no obstaculizar la libre expresión del pueblo saharaui sobre su derecho inalienable a la autodeterminación y a la descolonización" y reprocha la "negativa de visados por parte de las autoridades consulares francesas" para la delegación argelina.

También critica las "maniobras dilatorias de la Comisión Europea, que intenta imponer un acuerdo de asociación con Marruecos, contrario a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia" que, recuerdan, anuló el año pasado los acuerdos comerciales sobre pesca y agricultura por la falta de consentimiento del pueblo saharaui.

La EUCOCO se ha celebrado entre el 28 y el 29 de noviembre en París, concretamente en la Asamblea Nacional francesa y en la sede de la Bolsa de París, con la participación de más de 280 representantes de distintos países, de partidos políticos, parlamentarios, asociaciones, sindicatos y comités de solidaridad. Asimismo ha estado presente el primer ministro de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Bucharaya Beyún.

Durante el encuentro se ha abordado la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada recientemente y que recoge la propuesta de plan de paz de Marruecos que incluye impulsar una autonomía dentro de la soberanía marroquí, extremo que rechazan desde EUCOCO.

De hecho, destacan que el texto, pese a las concesiones a Marruecos, "confirma el mandato de la MINURSO --Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental--, reconoce al Frente Polisario como único representante del pueblo del Sáhara Occidental y establece claramente que la ONU debe alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental".

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

El último revés para los saharauis fue el apoyo de los gobiernos español y francés al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Polisario, que recuerda además que España es aún 'de iure' la potencia administradora del Sáhara Occidental. Estados Unidos también respalda el plan de autonomía marroquí e impulsó el 31 de octubre de 2025 en el Consejo de Seguridad de la ONU la aprobación de la Resolución 2797, que recoge los planteamientos de Rabat.