Sáhara: Bélgica expresa su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno belga ha expresado este jueves el apoyo de Bélgica al plan de autonomía presentado por Marruecos para la antigua colonia española del Sáhara Occidental, al considerarlo "la base más seria, creíble y realista para lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable", sumándose así a la postura tomada en los últimos años por parte de otros países occidentales.

"Bélgica apoya la iniciativa marroquí de autonomía que inscribe la región del Sáhara 'en el marco de la soberanía del reino y de su unidad nacional' y actuará 'a partir de ahora en los planos diplomático y económico en consonancia con esta posición'", reza una declaración conjunta.

El anuncio ha tenido lugar tras un encuentro en Bruselas entre los ministros de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, y Bélgica, Maxime Prévot. Este último ha destacado a través de su perfil en la red social X que dicho plan responde a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ambos han pactado fortalecer la cooperación bilateral en áreas como la seguridad, la justicia, la migración y el desarrollo económico, en lo que considera "un momento clave para las relaciones" entre ambos países.

"Este acuerdo ilustra la confianza y madurez de nuestra relación", ha expresado.

"Compartimos el deseo de una asociación moderna basada en el respeto, la responsabilidad y la consecución de resultados concretos. (...) Nuestros profundos vínculos humanos, culturales y económicos son la base de una amistad sincera y duradera", ha agregado.

Por su parte, el jefe de la diplomacia marroquí ha aplaudido esta "significativa evolución de la posición" de Bélgica, que ha calificado de "claro reconocimiento del realismo y la legitimidad de la visión" del rey Mohamed VI, "para el arreglo definitivo de este diferendo regional", según ha indicado su cartera ministerial.

La postura de Bruselas se suma al apoyo dado durante los últimos años por los gobiernos español, francés, británico y portugués al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Polisario, que recuerda además que España es aún 'de iure' la potencia administradora del Sáhara Occidental. Estados Unidos también respalda el plan de autonomía marroquí y en 2020 Donald Trump firmó el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio en disputa.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.