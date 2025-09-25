Sáhara: EE.UU. reitera su respaldo al plan de autonomía marroquí y facilitará que empresas hagan negocios en el Sáhara

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

Estados Unidos apoyará a las empresas estadounidenses que quieran hacer negocios en Marruecos, incluido el Sáhara Occidental, según ha anunciado este jueves el 'número dos' del Departamento de Estado, Christopher Landau, quien se reunió la víspera con el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita.

Según ha indicado en un mensaje en X, ambos aprovecharon su encuentro para discutir "oportunidades de ampliar la prosperidad" para los dos países. En este sentido, Landau le hizo saber que la Administración de Donald Trump "apoyará a las empresas estadounidenses que busquen invertir y hacer negocios en todo Marruecos, incluido el Sáhara Occidental".

Respecto a la antigua colonia española, el subsecretario de Estado ha reiterado que "Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental" y "apoya la propuesta de autonomía genuina realizada por Marruecos como la única base para una solución justa y duradera".

Asimismo, ha instado "a las partes a negociar sin demora para lograr una solución mutuamente aceptable que lleve la prosperidad, la paz y la estabilidad a la región".

Cabe recordar que Estados Unidos reconoció la marroquinidad del Sáhara Occidental en diciembre de 2020, en la recta final del primer mandato de Donald Trump. Aquel reconocimiento se enmarcó en los Acuerdos de Abraham y vino acompañado de que Marruecos e Israel establecieron relaciones diplomáticas.