Sáhara. El Consejo de Seguridad de la ONU apoya el plan marroquí para el Sáhara Occidental y prorroga un año la Minurso

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha acordado este viernes prorrogar un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), al aprobar una resolución que apoya el plan de autonomía marroquí para la excolonia española. Un total de once países han votado a favor, mientras que ninguno se ha opuesto. No obstante, cabe mencionar que tres se han abstenido: Argelia, China y Rusia. Con el visto bueno a este documento --presentado por Estados Unidos--, el mandato de la Minurso estará vigente hasta octubre de 2026.

El representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, ha defendido que el texto aprobado ha sido fruto de "un esfuerzo genuino y constante por incorporar las propuestas de todos", y ha afirmado que Washington está "profundamente decidido a respaldar una solución mutuamente aceptable" para la excolonia española. "Exhortamos a todas las partes a que aprovechen las próximas semanas para sentarse a la mesa y participar en conversaciones serias, utilizando la propuesta de autonomía de Marruecos, que es creíble y que es la única solución justa y duradera a esta cuestión", ha declarado.