Sáhara: El Polisario defiende que la autodeterminación es la "solución consensuada" tras el discurso de Mohamed VI

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Información de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y el Frente Polisario han defendido este miércoles que el derecho de autodeterminación representa la "solución justa y consensuada para resolver el conflicto" del Sáhara Occidental, después de que el rey de Marruecos, Mohamed VI, celebrara "el creciente apoyo internacional" al plan de autonomía presentado por el Gobierno marroquí para la antigua colonia española. A través de un comunicado, han señalado que las declaraciones del monarca sobre su voluntad de alcanzar una "solución consensuada" en la que no haya "victorias ni derrotas" y que "salve las apariencias para todas las partes" "deben estar dentro del marco de la solución consensuada firmada con el Frente Polisario en 1991, tras 16 años de guerra, bajo los auspicios de la ONU y la Unión Africana". Asimismo, han afirmado que dicha solución es "democrática, conforme al Derecho Internacional, que reconoce el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia, y al mismo tiempo no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental", según reza el texto recogido por la agencia de noticias SPS. "Si Marruecos es verdaderamente sincero y tiene buenas intenciones, estamos plenamente dispuestos a entablar negociaciones directas, serias y creíbles, sin dictados ni precondiciones, bajo los auspicios de Naciones Unidas para alcanzar una solución justa y consensuada que respete las exigencias de la legalidad internacional y la naturaleza jurídica de la cuestión del Sáhara Occidental, como cuestión de descolonización", han manifestado. Durante la jornada del martes y en un discurso con motivo del 26º aniversario de su ascenso al trono, Mohamed VI celebró el creciente apoyo internacional a su plan de autonomía, después de que Reino Unido y Portugal se hayan mostrado a favor de esta postura en los últimos meses, sumándose así a otros países como España y Francia. "En la medida en que nos sentimos orgullosos de estas posiciones que apoyan el derecho y la legalidad, también reafirmamos nuestro compromiso de hallar una solución consensuada, en la que no haya vencedores ni vencidos, preservando la dignidad de todas las partes", afirmó entonces el rey marroquí. Asimismo, se ha mostrado comprometido a llevar a cabo una "apertura" con los países de la región, pero en especial con Argelia, con cuyas autoridades aseguró estar dispuesto "a emprender un diálogo franco y responsable; un diálogo fraternal y sincero, sobre las diversas cuestiones pendientes entre ambos países". La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes han impedido hasta el momento su convocatoria.

