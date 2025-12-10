Sáhara.- El Polisario dice que no participará en procesos "que busquen legitimar la ocupación" del Sáhara Occidental

MADRID, 10 dic. 2025 (Europa Press) -

El Frente Polisario ha reiterado que "no formará parte de ningún proceso político que busque legitimar la ocupación ilegal" del Sáhara Occidental, ante el aumento de los apoyos internacionales al plan de autonomía defendido por Marruecos, rechazado de plano por la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

El Secretariado Nacional del Frente Polisario ha reiterado tras su octava sesión ordinaria su negativa a participar en "procesos políticos o negociaciones" basados en "propuestas" que busquen "legitimar la ocupación militar ilegal marroquí" y "privar al pueblo sahararui de su derecho innegociable e imprescriptible a la autodeterminación, la independencia y la soberanía sobre su patria".

Así, ha subrayado "la responsabilidad de Naciones Unidas y sus organismos pertinentes hacia la descolonización del Sáhara Occidental, la última colonia en África" y ha reclamado que el organismo internacional debe "asumir sus responsabilidades hacia el pueblo saharaui y el territorio bajo su jurisdicción", según ha informado la agencia saharaui de noticias SPS.

El Frente Polisario ha solicitado así a la ONU que trabaje para "asegurar el disfrute de los derechos fundamentales" de los sahararuis, "detener el saqueo de sus recursos naturales y la confiscación de sus bienes" y para lograr la "liberación inmediatamente de todos los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes y que se revele el destino de los desaparecidos".

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.