Sáhara.- El Polisario presentará antes de que finalice el año otro recurso ante el TJUE contra el acuerdo UE-Marruecos

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Frente Polisario ha adelantado que presentará "antes de que finalice el año" un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea (UE), que incluye explícitamente los productos del Sáhara Occidental bajo control marroquí.

El asesor especial de la Presidencia, Buchraya Bachir, encargado además de Recursos Naturales y Asuntos Jurídicos, ha explicado que el Frente Polisario presentará este recurso "en relación con el reciente acuerdo firmado entre Marruecos y la UE, que incluye los acuerdos comerciales y pesqueros", según ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS.

Así, ha criticado la clasificación de productos saharauis como "marroquíes" y ha subrayado que supone una violación de las sentencias previas por parte de tribunales europeos, al tiempo que ha reiterado el "firme rechazo" del Frente Polisario a todos los acuerdos entre ambas partes en relación con el Sáhara Occidental.

Bachir ha recordado además "la falta de consentimiento del pueblo saharaui a este acuerdo y la ilegalidad de justificar esta falta de consentimiento alegando los supuestos beneficios que los residentes locales obtendrán del desarrollo económico".

"Tras la sentencia del TJUE de 2024, existe una sólida base jurídica para impedir cualquier tipo de explotación de los recursos del Sáhara Occidental", ha argüido, al tiempo que ha hecho hincapié en que "el Frente Polisario seguirá utilizando esta base jurídica contra las empresas implicadas en esta colonización económica".

El anuncio ha llegado menos de una semana después de que el Parlamento Europeo aprobara que las frutas y hortalizas del Sáhara Occidental sea comercializadas en Europa con un etiquetado que mencione dos denominaciones administrativas, pero evite nombrar el país de origen.

Seguirá así en marcha el acuerdo de la Comisión Europea con Marruecos para modificar el etiquetado de origen de las frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental y, sin mencionar el territorio saharaui, fijar como lugar de origen las provincias de 'El Aaiún-Sakía El-Hamra' y 'Dajla Ued Ed-Dahab'.

El nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos incluye explícitamente los productos del Sáhara Occidental bajo control marroquí, pero usa esta fórmula después del plazo de 12 meses que impuso el TJUE, que en su sentencia afirmaba que el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a los acuerdos comerciales no debía ser necesariamente explícito.