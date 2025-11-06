Sáhara.- La ONU espera que la resolución que apoya el plan marroquí permita avanzar hacia una salida duradera en el Sáhara

BRUSELAS, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

El secretario general adjunto de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, ha señalado este jueves que la resolución del Consejo de Seguridad que respalda por primera vez el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española abre "un nuevo capítulo" en el conflicto y espera que contribuya a avanzar hacia una solución duradera a la cuestión del Sáhara Occidental.

En un encuentro con un grupo de medios de comunicación en Bruselas, entre ellos Europa Press, el responsable de las operaciones de paz de la ONU ha expresado el apoyo al trabajo del enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, y se ha unido a su valoración de que la resolución abre un "nuevo capítulo" en el Sáhara Occidental, apuntando a que el trabajo con las partes pueda conducir a una solución global que sea aceptada por todos.

"Esperemos que eso permita avanzar más hacia una solución duradera a la cuestión del Sáhara Occidental. Por supuesto, aún queda mucho trabajo por hacer a partir de ahí", ha resumido.

Lacroix ha argumentado que la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) está desplegada en el terreno precisamente para garantizar que sigan existiendo las condiciones necesarias para avanzar en los esfuerzos políticos, y para garantizar que "nada escale sobre el terreno" y pueda hacer descarrilar el proceso.

De todos modos ha recalcado que el objetivo último es contribuir a crear las condiciones que permitan retirarse del terreno "dejando atrás un proceso político culminado con éxito".

El enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara consideró "significativa" la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones que por primera vez reconoce el plan marroquí como la base para resolver el conflicto, apuntando que "demuestra una energía y determinación internacional" para zanjar la cuestión.

"Antes no contábamos con ella. Ahora cobra especial relevancia", indicó en la víspera De Mistura, si bien subrayó que el texto supone un marco para las negociaciones y "no prescribe un resultado".

La semana pasada el Consejo de Seguridad dio luz verde a una resolución presentada por Estados Unidos para prorrogar un año el mandato de la MINURSO que incluye que las partes entablen conversaciones "tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos".