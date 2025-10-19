Sáhara: Marruecos insta al PP a dejar el Sáhara fuera de la "política interna" de España y alinearse con el Gobierno

MADRID, 19 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro marroquí de Equipamiento y Agua y líder del partido Istiqlal, Nizar Baraka, ha vuelto a reclamar al PP que respalde el plan de autonomía del rey Mohamed VI para el Sáhara Occidental y se sume, por tanto, a las posiciones del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que pasaría a su juicio por "sacar a Marruecos de la política interna española".

Baraka ya reclamó cambios a los populares en una carta enviada este año y en la que recriminaba al partido de Alberto Núñez Feijóo su "falta de claridad" sobre el Sáhara, en particular después de que al congreso del PP asistiese como invitado el representante del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi.

Dicha carta ha tenido por respuesta una serie de aclaraciones, según ha explicado Baraka en una entrevista a Europa Press en la que ha asegurado que desde el PP han trasladado a Istiqlal que el "problema" viene dado por la forma en que el Gobierno de Sánchez varió en marzo de 2022 la posición histórica de España y a la falta de "elementos" que justificaran la decisión.

De cara al futuro, sin embargo, confía en algún tipo de gesto por parte de sus "amigos" del PP, al que ha instado a sumarse a la reciente ola de reconocimientos al plan de autonomía o incluso a la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española. "Forma parte del Partido Popular Europeo, no puede salirse de esta visión", ha esgrimido el ministro.

Para Baraka, avalar la posición de Rabat no sólo garantiza la resolución de lo que considera un "conflicto artificial" y avanza en "el interés y la estabilidad de la región", sino que favorecería el desarrollo de ambos países. "Es también la mejor manera de luchar contra la inmigración", ha incluido entre sus argumentos, confiando que el PP "siempre estará con los derechos, con el interés de su país y con la historia".

En este sentido, ha señalado que el posicionamiento del PP se podría "entender" si fuese "un partido populista" y no "uno de Gobierno", para el que lo "estratégico" debería ser alinearse con la mayoría de la Unión Europea, y se ha mostrado "dispuesto" a hablar directamente y de manera "clara" con Feijóo sobre este tema "cuando él tenga tiempo".

El ministro considera que, en líneas generales, las relaciones entre los gobiernos marroquí y español son "de amistad, de fraternidad". Se trata, ha añadido, de dos administraciones alineadas por "un destino común", con una visión compartida en temas de interés global pero también dispuestos a lograr "que la zona del Mediterráneo sea una zona de prosperidad y de estabilidad".