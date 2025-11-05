Sáhara.- Mohamed VI declara el 31 de octubre como Fiesta de la Unidad tras el apoyo de la ONU a plan para el Sáhara Occidental

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El rey Mohamed VI de Marruecos anunció este martes que declaró como festivo el 31 de octubre, fecha en la que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. "Habida cuenta del giro histórico que ha experimentado el proceso de la causa nacional y teniendo en cuenta las evoluciones decisivas aportadas por (...) el Consejo de Seguridad (...), se ha decidido decretar el 31 de octubre de cada año una fiesta nacional y una ocasión durante la cual Su Majestad concede su indulto", según un comunicado de la Casa Real recogido por la agencia de noticias MAP. El monarca decidió nombrar "esta fiesta nacional al nombre de 'Aid al Wahda' (Fiesta de la Unidad), con todo lo que implica en términos de significaciones y referencias a la unidad nacional y a la integridad territorial inquebrantable del reino". "Esta fiesta será una ocasión nacional de unión para expresar el apego a las sacralidades nacionales del reino y a sus derechos legítimos", añadió. Tras la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, Mohamed VI realizó un discurso a la nación en el que afirmó que Marruecos había abierto un "nuevo y victorioso capítulo" después de medio siglo de conflicto en la antigua colonia española. Por su parte, el líder del Frente Polisario advirtió de que no participará en ninguna negociación que excluya el derecho de autodeterminación.

