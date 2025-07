Sahel: La UE renueva sus misiones en República Centroafricana y Malí, reducidas al mínimo por la influencia de Rusia

BRUSELAS, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - Los Estados miembros de la Unión Europea han decidido este martes prorrogar hasta 2026 el mandato de las misiones en República Centroafricana y Malí, pese a que ambas han reducido su presencia al mínimo y se limitan a realizar tareas de asesoramiento técnico debido a la fuerte influencia de Rusia en la zona del Sahel. En el caso de la misión en Malí, la UE extiende hasta enero de 2026 la célula de coordinación y asesoramiento regional en el marco de la misión civil en el Sahel, una presencia simbólica con la que la UE busca reforzar la cooperación transfronteriza en el Sahel y aumentar las capacidades de seguridad de Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger. La decisión de la UE no va aparejada a ningún coste adicional. Mientras, respecto a la misión de entrenamiento en República Centroafricana, los 27 han decidido prorrogar su mandato hasta septiembre de 2026 pese a que su actividad se encuentra limitada por la influencia rusa en la región. Esta operación apoya a las autoridades centroafricanas mediante asesoramiento y tareas de educación de oficiales de las fuerzas centroafricanas. Su extensión va de la mano de una partida de 11,4 millones de euros, previstos como gastos para mantener viva la misión. Desde su puesta en marcha en 2016, la misión europea en República Centroafricana ha realizado tareas de adiestramiento de 9500 efectivos y promocionado la modernización del Ejército nacional. Desde finales de 2021, la misión de la UE suspendió sus actividades y reorientó sus objetivos frente a la influencia de los paramilitares rusos del Grupo Wagner en el país. Este tipo de misiones está de capa caída después de que el gran número de efectivos europeos en el terreno no frenara la presencia rusa en la región del Sahel ni evitara que triunfaran golpes de Estado en países como Malí, Burkina Faso o Níger. En los últimos tiempos la UE ha optado por promover partenariados en lugar de misiones de entrenamiento y llevar así a cabo misiones de asociación para cuestiones concretas de seguridad con terceros países en África, después de que la iniciativa para entrenar a decenas de miles de tropas no sirviera para consolidar Ejércitos democráticos en la zona.