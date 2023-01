Saied pide una "lectura diferente" de la abstención en Túnez y destaca su "popularidad"

Dice que la abstención "es una reacción natural" por los "abusos" del Parlamento "durante los últimos diez años"

MADRID, 31 Ene. 2023 (Europa Press) -

El presidente de Túnez, Kais Saied, ha pedido hacer una "lectura diferente" de la tasa de participación en las elecciones legislativas, que ha rondado el once por ciento en la segunda vuelta tras quedar por debajo del nueve en la primera, en medio de los llamamientos opositores a que dimita por este "fiasco".

Saied ha incidido en que "las cifras de participación deben ser analizadas de forma diferente" y ha argumentado que "el 90 por ciento no ha participado porque este Parlamento no les dice nada". "Hace falta leer las tasas de abstención e intentar comprender por qué los tunecinos no han querido participar en las elecciones a pesar del tipo de escrutinio", ha manifestado.

"Esto es porque durante los últimos diez años los tunecinos han constatado que el Parlamento se ha transformado en una institución que abusa del Estado. La abstención es una reacción natural", ha argumentado el presidente de Túnez, según ha informado el diario 'Business News'.

"Lo más importante es que respetamos los plazos fijados, incluso aunque a veces fueran inadecuados. El referéndum (constitucional) coincidió con una jornada de vacaciones", ha explicado, en referencia a la también baja tasa de participación en dicha votación.

En este sentido, ha subrayado que "algunas personas lo comentarán a su manera", algo que ha dicho que "no le importa" y que le causa "desprecio y disgusto". "Nuestra popularidad está mucho más arraigada que la suya", ha explicado, en referencia a las críticas opositoras contra su persona.

"Lo que están haciendo hoy equivale a alta traición al pueblo tunecino, además de su uso de fuerzas extranjeras. Túnez es para los tunecinos y no un lugar abierto a cualquiera. Tendrán que asumir la responsabilidad de su alta traición. Trabajaremos para lograr los objetivos de vida digna de nuestro pueblo. Nos espera mucho trabajo, pero cumplimos los plazos y las promesas", ha zanjado.

Durante la jornada del domingo, el líder del opositor Frente de Salvación Nacional, Ahmed Neyib Chebi, reclamó al presidente que abandone el cargo tras el "fiasco" de la segunda vuelta de las parlamentarias y sostuvo que esta cifra "demuestra que muy pocos apoyan el proceso de Saied".

De esta forma, reseñó que la baja participación en las elecciones supone una "desautorización popular" a las iniciativas llevadas a cabo por Saied desde que en julio de 2021 decidiera arrogarse todas las competencias tras disolver el Gobierno y suspender el Parlamento, posteriormente disuelto.

Saied ha impulsado desde entonces una serie de medidas para reformar el sistema político de Túnez, entre ellas un referéndum constitucional, aprobado en medio del boicot opositor, que refuerza las competencias de la Presidencia. La oposición ha denunciado una deriva autoritaria del mandatario y ha exigido su dimisión.

Europa Press