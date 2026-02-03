Saif al-Islam Gadafi, hijo del difunto líder libio, ha sido asesinado: fuentes
3 feb (Reuters) -
El hijo más destacado del difunto líder libio Muammar Gadafi, Saif al-Islam Gadafi, ha sido asesinado, informaron el martes fuentes cercanas a la familia, su abogado Khaled el-Zaydi y la prensa local.
Los detalles sobre las circunstancias de su muerte no quedaron claros de inmediato.
Aunque Saif al-Islam es muy conocido en el país norteafricano, especialmente por su papel en la configuración de la política antes de 2011, su perfil público ha perdido relevancia en los últimos años.
En 2015, un tribunal libio lo condenó a muerte en ausencia por reprimir las protestas pacíficas durante la revolución de 2011 que puso fin al régimen de su padre.
También ha sido acusado provisionalmente por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad, un caso que sus abogados no lograron desestimar.
En 2021, Saif al-Islam se inscribió como candidato presidencial para las elecciones de diciembre, que finalmente fracasaron en medio de un estancamiento político. (Reporte de Redacción de Libia. Editado en español por Javier Leira)