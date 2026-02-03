Saif al-Islam Gadafi, hijo del difunto líder libio, ha sido asesinado: fuentes

3 feb (Reuters) -

El hijo más destacado del difunto ⁠líder libio ⁠Muammar Gadafi, Saif al-Islam Gadafi, ha sido asesinado, informaron el martes fuentes cercanas ⁠a ‌la familia, ​su abogado Khaled el-Zaydi y la ​prensa local.

Los detalles sobre las ‌circunstancias de su ‌muerte no quedaron claros ​de inmediato.

Aunque Saif al-Islam es muy conocido en el país norteafricano, especialmente por su papel en la configuración de la política antes de 2011, su ⁠perfil público ha perdido relevancia en los últimos ​años.

En 2015, un tribunal libio lo condenó a muerte en ausencia por reprimir las protestas pacíficas durante la revolución de 2011 que puso ⁠fin al régimen de su padre.

También ha ​sido acusado provisionalmente por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la ‍humanidad, un caso que sus abogados no lograron desestimar.

En 2021, Saif al-Islam se inscribió como candidato presidencial para las elecciones ​de diciembre, que finalmente fracasaron en medio de un estancamiento político. (Reporte de Redacción de Libia. ‍Editado en español por Javier Leira)