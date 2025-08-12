Saiko suma dos nuevas fechas en Madrid y Barcelona para su gira 'Natsukashii Yoru'
Saiko suma dos nuevas fechas en Madrid y Barcelona para su gira "Natsukashii Yoru"
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) - El artista Miguel Cantos, más conocido como Saiko, ha sumado dos nuevas fechas a su gira 'Natsukashii Yoru', un concierto el 11 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y otro el 16 de octubre en el Movistar Arena de Madrid.
El artista granadino, que anunciaba su regreso después de unos meses de silencio musical, presentará sus nuevas canciones y revisitará todos sus anteriores trabajos. De hecho, esta gira en su natal Armilla (Granada) el pasado 4 de julio, lo que marcaba el inicio de una nueva etapa, explica su agencia de comunicación.
Como parte de esta nueva etapa, Saiko presenta también su álbum 'Natsukashii Yoru', lanzado bajo el sello La Industria INC / Sony Music. El título, en japonés, significa nostalgia nocturna y a través de 13 canciones, Saiko asegura que se "despoja del personaje". El disco incluye colaboraciones con Omar Courtz, Leire Martínez, Ángeles Toledano y Yapi.
Esta nueva gira recorrerá algunos de los recintos españoles en un reducido número de fechas.
