Saint Laurent y las nuevas generaciones abren la Semana de la Moda de París

Las marcas jóvenes Weinsanto y Julie Kegels y enseñas consagradas como Saint Laurent, inauguran este lunes la Semana de la Moda femenina de París, una edición que se presenta como decisiva, marcada por el debut de una decena de diseñadores.

El francés Victor Weinsanto da el pistoletazo de salida, seguido por el primer desfile en el calendario oficial de la diseñadora belga Julie Kegels.

La sueca Ellen Hodakova Larsson, el francés de origen turco Burc Akyol y la marca neoyorquina Vaquera también figuran en el programa de esta primera jornada.

Por la noche, Saint Laurent presentará su colección y un desfile de L'Oréal París dará protagonismo a las embajadoras de la marca, entre las que se encuentran las actrices Eva Longoria, Jane Fonda y Viola Davis, en un evento gratuito y abierto al público en la plaza de la municipalidad, en el centro de París.

Después de Nueva York, Londres y Milán, más de 110 firmas de moda presentarán hasta el 7 de octubre sus colecciones primavera-verano 2026.

Esta edición será decisiva tras los cambios sin precedentes al frente de las marcas, con una decena de nuevos creadores, en un intento de impulsar el sector del lujo que enfrenta dificultades económicas y comerciales.

"Podemos hablar de una 'fashion week' histórica", afirma a AFP Claire Thomson-Jonville, directora editorial de Vogue France.

"Estamos comenzando un nuevo capítulo, no tanto de lo que es la 'fashion week', sino de lo que será la moda durante los próximos diez años", comenta Pierre Groppo, editor jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair Francia.

El momento más esperado será el primer desfile de Matthieu Blazy para Chanel, el 6 de octubre.

Blazy, un francobelga de 41 años que dejó el mando creativo de Bottega Veneta, toma el relevo de Virginie Viard, mano derecha de Karl Lagerfeld y que asumió la dirección artística de la firma francesa tras el fallecimiento en 2019 del alemán que reinó durante más de tres décadas en la casa de la doble C.

Jonathan Anderson, por su parte, presentará su primera colección femenina para Dior el 1 de octubre. Este norirlandés de 41 años fue durante 11 años el responsable artístico de la centenaria marca española Loewe, a la que rejuveneció radicalmente.

Loewe, actualmente integrada al grupo francés de lujo LVMH, estrena directores artísticos con el dúo Jack McCollough y Lazaro Hernandez, fundadores de la firma neoyorkina Proenza Schouler.

