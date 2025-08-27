Saints eligen a Spencer Rattler como quarterback titular sobre el novato Tyler Shough

METAIRIE, Luisiana, EE. UU. (AP) — Spencer Rattler será el mariscal de campo titular de los Saints de Nueva Orleáns cuando abran la temporada regular en casa contra Arizona, afirmó el entrenador de primer año Kellen Moore el martes.

“Ha sido consistente, ha tomado muy buenas decisiones a lo largo de todo este proceso y su capacidad para hacer jugadas con su brazo y sus pies ciertamente se ha mostrado”, expresó Moore. “Se ha ganado esta oportunidad. Va a hacer un trabajo tremendo para nosotros”.

Moore también anunció que el versátil jugador ofensivo y de equipos especiales Taysom Hill comenzará la temporada en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse del club, junto con el ala cerrada Foster Moreau.

Ambos jugadores veteranos están recuperándose de cirugías reconstructivas de rodilla.

La decisión sobre el mariscal de campo se redujo a Rattler, un profesional de segundo año de Carolina del Sur, y el novato Tyler Shough, una elección de segunda ronda del draft, proveniente de Louisville.

“Trabajé muy duro para lograr esto y ahora está aquí, y estoy listo para trabajar con los muchachos y comenzar esta temporada”, manifestó Rattler. “Esto es algo por lo que trabajas toda tu vida... Está aquí ahora y no quiero desperdiciarlo”.

Rattler y Shough lanzaron cada uno para un touchdown y una intercepción durante tres partidos de pretemporada. Shough también corrió para un touchdown.

Rattler completó el 69,8% de sus pases y promedió 6,9 yardas por envío. Shough completó el 66,7% de sus lanzamientos para un promedio de 6,2 yardas por pase.

Aunque esos números de pretemporada fueron semejantes, Moore dijo que el año adicional de experiencia de Rattler fue evidente en su consistencia tanto en la práctica como en los juegos, así como en su relación con otros jugadores ofensivos.

“Obviamente estoy muy decepcionado como competidor, pero estoy listo para apoyar a Spencer de cualquier manera que pueda”, comentó Shough. “Voy a seguir mejorando, seguir creciendo, seguir aprendiendo y simplemente estar listo”.

Debido a las lesiones del titular de 2024 Derek Carr, quien se retiró antes de la campaña anterior, Rattler comenzó seis veces como novato. Los Saints perdieron los seis de esos duelos en camino a un récord de 5-12 y su cuarta temporada consecutiva sin playoffs.

“Spence pasó por algunas cosas desafiantes el año pasado”, señaló Moore.

Y que él salga de eso como un mejor jugador, pero luego, que pueda responder realmente bien durante todo el receso, creo que fue un tremendo testimonio de su ética de trabajo y la forma en que funciona su mente.

"Tiene la capacidad de recuperarse de un desafío, una intercepción, un error, lo que sea".

Mientras tanto, Shough podría beneficiarse de más tiempo para desarrollar su juego en un rol de respaldo, dada su relativa falta de experiencia, comentó Moore.

"Soy un gran creyente en la importancia de desarrollar mariscales de campo, desarrollarlos de la manera correcta", expresó Moore. "Tyler está en una gran posición para seguir desarrollándose y sentimos que tenemos algo de variantes en esa sala de mariscales de campo, lo cual es realmente valioso para esta liga.

"Hay una larga lista de mariscales de campo que han tenido carreras exitosas, que llegaron a ser mariscales de campo del equipo de práctica por un cierto tiempo y se desarrollaron".

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.