Sainz: "Acabar el año con podio es el broche final a una temporada muy buena"

"Mi final de año demuestra que estoy listo para lo que venga en 2022"

MADRID, 12 Dic. 2021 (Europa Press) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), tercero en el último Gran Premio de Abu Dabi, ha asegurado que acabar el año en el podio supone "un broche final a una temporada muy buena", en la que ha terminado quinto en la general, y ha advertido que está "preparado" para darlo todo en la campaña 2022, en la que se producirá una revolución en la Fórmula 1.

"Acabar el año con podio, después de un último tercio del año en el que estoy yendo muy rápido y muy cómodo con el coche es un broche final a una temporada muy buena para mí y para Ferrari", señaló en declaraciones a DAZN tras la cita en Yas Marina.

Además, el madrileño bromeó con su tercer puesto, que cree que quedará eclipsado por la apasionante batalla final que libraron Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes), con el holandés proclamándose campeón del mundo tras adelantar al británico en la última vuelta. "Probablemente nadie se acordará de este podio, porque teniendo esa batalla ahí delante... Hablándolo con Fernando -Alonso-, decíamos que quizás vuelva a ser un podio poco visto", dijo entre risas.

"Yo, a lo mío, haciendo mi trabajo, mi salida, mi 'stint' muy fuerte con las 'soft', sin pensar en el campeonato, solo pensando en acabar la carrera por delante de Lando -Norris- y Charles -Leclerc- con un podio que me ha dado el quinto puesto en el Campeonato del Mundo de Pilotos", continuó.

Por otra parte, aseguró que "estar a la altura" en su primer año en Ferrari "era un objetivo difícil". "Sin test de pretemporada, empezando el año como lo empecé, yendo rápido desde el principio pero sin acabar de hacer las carreras que me gustaría hacer... Este último tercio, tanto en calificación como en carrera, me he empezado a parecer al Carlos de McLaren, que hizo muy buenos dos años. Sé que puedo llegar a ese nivel y hacer carreras como las de hoy. En 2022, venga lo que venga, estaré preparado", apuntó.

"En cuanto estoy en una pelea, peleo, es lo que he venido a hacer a la Fórmula 1. Mi final de año demuestra que estoy listo para lo que venga, que en cuanto voy cómodo con el coche voy rápido y puedo hacer salidas como las de hoy, pasando a Lando -Norris-, y carreras muy completas", finalizó.