Sainz: "Casi nos sale la estrategia"

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, lamentó no haber accedido a la Q3 del Gran Premio de Austria, novena prueba del Mundial de Fórmula 1, por apenas seis milésimas después de "problema de degradación" en los neumáticos que ha marcado la sesión para el madrileño.

"Pues sí... casi nos sale la estrategia, estaba claro que nosotros -con el problema de degradación que teníamos y tenemos-, no podíamos pasar a la Q3 con el neumático blando y teníamos que apostarlo todo al medio. Nos quedamos a seis milésimas. ¿Qué se le va hacer?", se cuestionó Sainz, que saldrá undécimo este domingo.

"Por mí parte estoy contento porque creo que he hecho una 'cuali' muy fuerte, muy buena, sobre todo comparándola con la del fin de semana pasado. Esto demuestra que hay buena capacidad de reacción por parte del equipo, porque hemos encontrado un par de cosas que me han funcionado bastante bien en el 'set up' y en mi estilo de conducción", admitió en declaraciones a Movistar.

En este sentido, el piloto de Ferrari dijo que ese "par de cosas" han servido para "hacer una 'cuali' bastante más fuerte" y mostrarse más optimista. "Las mejoras, poco a poco, también el hecho de ser el segundo fin de semana en el mismo circuito me permite probar cosas con el coche, cambiar mi conducción y poder dar un buen paso adelante", afirmó.

"Sinceramente durante toda la 'cuali' me he sentido muy rápido y es una pena que por muy poco no estemos celebrando una Q3 con neumáticos medios. Hubiese sido la guinda al pastel", añadió el español.

De cara a la carrera de este domingo, Sainz reconoció que "el único problema es ese". "El neumático ya está usado, no nos queda nuevo -que es el que me gustaría tener- pero tenemos que pensar con ese medio y duro que nos queda en pista. También la temperatura será más baja en pista, que igual nos ayuda", finalizó.

