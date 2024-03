Carlos Sainz manifestó su confianza el jueves en estar suficientemente en forma para pilotar su Ferrari en el Gran Premio de Australia, pero decidirá si corre o no dependiendo de como responda su cuerpo en los ensayos libres.

El español fue operado de apendicitis hace dos semanas, por lo que causó baja en el Gran Premio en Arabia Saudita y fue reemplazado por el joven piloto de reserva Oliver Bearman, que terminó séptimo.

El jueves, Sainz dijo ir mejorando día tras día, habiendo dedicado la última quincena a recuperarse y no tanto a entrenar.

"Cada día me siento mucho mejor, la primera semana fue dura. Ahí fue cuando lo vi todo un poco más oscuro", declaró antes de la carrera del domingo en el Gran Premio de Australia.

"Pero durante la segunda semana la recuperación se aceleró mucho y empecé a tener confianza en poder saltar mañana (viernes) al coche y hacerlo bien", añadió. "Veré cómo me siento, soy positivo al respecto".

Sainz fue tercero por detrás de los Red Bull del neerlandés Max Verstappen y del mexicano Sergio Pérez en la prueba inaugural de la temporada en Baréin.

La escudería austríaca repitió doblete una semana más tarde en Yeda, y fue el compañero de Sainz, el monegasco Charles Leclerc, quien completó el podio.

Si bien Sainz cuenta con la luz verde de los doctores y todo parece indicar que correrá, todavía no está claro como reaccionará su cuerpo a las exigencias de la Fórmula 1.

"Os lo diré mañana, cuando esté de vuelta en el coche y las fuerzas G tiren de mí un poco", dijo, refiriéndose al primer día de prácticas en Melbourne el viernes.

"Pero me siento listo. He hecho todo lo posible para recuperarme y no podéis imaginar el esfuerzo y logística que he hecho para estar en forma para esta carrera", confesó.

"Estoy muy contento con el progreso que he hecho y ahora, como dije, es hora de saltar al coche y ver como me siento", concluyó.

Sainz está disputando su última temporada en Ferrari, al término de la cual será reemplazado por el británico Lewis Hamilton, actualmente en Mercedes, y siete veces campeón del mundo.

