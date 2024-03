Por Ian Ransom

MELBOURNE, 21 mar (Reuters) - Dos semanas después de una operación de apendicitis y sin entrenar desde entonces, Carlos Sainz se sentará de nuevo a los mandos de su Ferrari en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia el viernes.

El piloto español de 29 años, tercero en la carrera inaugural de Bahréin, tuvo que ceder su asiento a Olive Bearman en el Gran Premio de Arabia Saudita, mientras se recuperaba de la operación.

Sainz volverá a la pista de Albert Park sin sentirse al 100% y sin haber entrenado en el simulador del equipo en Maranello.

Aunque confía en estar lo suficientemente recuperado como para pilotar, dijo que no dudaría en ceder su asiento de nuevo si su cuerpo se lo dijera.

"He preparado un plan de recuperación muy sólido desde el primer día en que aterricé en casa para estar listo para esta carrera. Y sí, mañana me subiré al coche y veré cómo me siento, me siento positivo al respecto", dijo Sainz a periodistas en el paddock de Albert Park el jueves.

"No soy estúpido y si mañana no estoy bien seré el primero en levantar la mano y decir que necesito otras dos semanas para volver a correr", agregó.

En su ausencia, Bearman terminó séptimo en su debut en la F1 en Yeda y fue muy elogiado por sus rivales.

"Obviamente no es una sensación agradable no poder correr, especialmente después de un comienzo de temporada tan fuerte. Ves de nuevo lo competitivo que era el coche en Yeda, piensas y haces los cálculos de cuántos puntos has perdido con la cirugía", explicó.

(Reporte de Ian Ransom en Melbourne. Editado en español por Javier Leira)