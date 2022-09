Sainz: "Esperamos tener algo el domingo como en Francia o en Austria"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) espera que la carrera del Gran Premio de Pa√≠ses Bajos pueda parecerse a las de Francia o Austria, donde los Ferrari encontraron "algo m√°s el domingo" respecto a la clasificaci√≥n, y conf√≠a en que puedan estar "muy cerca" de los Red Bull, sobre todo del monoplaza del 'poleman' y l√≠der Max Verstappen.

"En 'qualy' hemos estado a una décima; si en la carrera es así durante 70 vueltas, vamos a estar muy cerca. Normalmente, el domingo el Red Bull, junto a los Mercedes, parece que tiene algo que nosotros no estamos teniendo. Si volvemos a Francia o a Austria, nosotros teníamos algo el domingo; esperemos que sea más como en esas carreras y que podamos plantar cara a Max durante toda la carrera", declaró en rueda de prensa.

Adem√°s, el madrile√Īo se mostr√≥ satisfecho con la evoluci√≥n del coche durante la sesi√≥n de calificaci√≥n. "Despu√©s de la Q1 y de la Q2 parec√≠a que est√°bamos muy por detr√°s de Max, el Red Bull parec√≠a que ten√≠a la mano ganadora. Me ha sorprendido cu√°nto hemos podido ganar en la Q3, probablemente esa primera vuelta deber√≠a haber sido m√°s fuerte para aportarme unas referencias para la segunda tanda de la Q3. He mejorado tres d√©cimas, pero seguro que otra vuelta me hubiese hecho hacerlo mejor", subray√≥.

En otro orden de cosas, Sainz desveló que cree que Mercedes estará peleando con los dos monoplazas de la 'Scuderia' durante la cita en Zandvoort. "Creo que al menos van a ser tan rápidos como nosotros en carrera y creo que van a estar peleando después de las paradas. Va a ser una buena batalla", manifestó.

Por √ļltimo, el hecho de que el trazado presente un DRS m√°s largo que en 2021 har√° todo "un poco m√°s f√°cil". "Un par de cientos de metros m√°s de DRS seguro que lo har√° un poco m√°s f√°cil que el a√Īo pasado. No va a ser f√°cil, porque sigue siendo una pista en la que es dif√≠cil adelantar, pero no va a ser tan complicado como el a√Īo pasado, o eso espero", concluy√≥.