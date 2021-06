Sainz: "Esperemos que pasen cosas el domingo porque hay ritmo para podio"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que espera que pasen "cosas" en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Azerbaiy√°n, donde saldr√° quinto, porque tiene "ritmo para podio", y ha afirmado que est√° "cansado" y que es "dif√≠cil de aceptar" que siempre le afecten imprevistos cuando se lanza a por la pole.

"Esperemos que pasen cosas ma√Īana, porque hay ritmo para podio. Los dos Red Bull son los que m√°s r√°pido van, sobre todo en ritmo de carrera, pero si jugamos bien nuestras cartas creo que podremos intentar una remontada", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN tras la sesi√≥n de calificaci√≥n.

Adem√°s, el madrile√Īo analiz√≥ el accidente final sufrido por tratar de evitar al japon√©s Yuki Tsunoda (AlphaTauri) cuando trataba de completar su √ļltima vuelta. "No es lo ideal ver a alguien tener una bloqueada tan grande y chocarse delante de ti. Mi intenci√≥n, por supuesto, no era chocarme yo mismo, pero al final est√°s en tu vuelta de 'qualy' buena, pruebas a frenar tarde, de repente ves que el otro se ha chocado y dudas si hacer la curva", indic√≥.

"En seguida iba a haber bandera roja de todos modos. Son dos situaciones seguidas muy comprometidas, muy difíciles de aceptar. Estoy un poco cansado de que siempre el coche que va delante de mí se choque. Es lo que hay, hay que intentar pasar página", prosiguió.

Por otra parte, lament√≥ haber carecido de rebufo para tratar de hacer una buena vuelta, como s√≠ ha tenido su compa√Īero y 'poleman' Charles Leclerc. "Quiz√°s en el primer 'run' de la Q3 me ha faltado el rebufo, que es lo que ha tenido Charles y lo que le ha dado la pole", se√Īal√≥, hablando tambi√©n del descarado rebufo que el finland√©s Valtteri Bottas proporcion√≥ a su compa√Īero de Mercedes Lewis Hamilton.

"Ahí se hace trenecito. Lo que no esperábamos es que Bottas se parase en medio del circuito, creíamos que eso estaba prohibido. La FIA nos ha avisado de que teníamos que hacer un tiempo reglamentario en el 'out lap' -vuelta de salida- y ha habido bastantes coches que no lo han cumplido", aseguró.

"Se ha creado un atasco tremendo en las √ļltimas tres curvas del 'out lap' y a partir de ah√≠ he tenido que ir frenando en toda la recta para no empezar la vuelta demasiado cerca de Yuki -Tsunoda-. √ćbamos todos en la zona de aceleraci√≥n preparando la vuelta y en la recta iba yo frenando para abrir el hueco con Tsunoda; he empezado la vuelta demasiado cerca, hay que intentar aprender de ello", continu√≥.

Por √ļltimo, Sainz afirm√≥ que aunque en Bak√ļ "se puede adelantar" para los Ferrari est√° "m√°s dif√≠cil" hacerlo. "Ayer intent√© seguir a un par de coches y no los pude adelantar, as√≠ que tampoco espero que ma√Īana esto sea una fiesta de adelantamientos, ni mucho menos. Lo que me da rabia es que despu√©s de dos curvas ven√≠a otra vez mejorando una d√©cima y media antes de la curva 3, donde ha habido el accidente. Hoy volv√≠a a haber oportunidad de luchar por la pole", concluy√≥.

Europa Press