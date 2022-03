Sainz: "Ferrari está de vuelta"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) ha advertido de que Ferrari "est√° de vuelta" tras el doblete conseguido en el inaugural Gran Premio de Bar√©in, en el que ha sido segundo por detr√°s de su compa√Īero Charles Leclerc, aunque ha reconocido que ha vivido "un fin de semana complicado" porque no acababa de encontrar "el ritmo".

"Hoy estamos de vuelta, y de vuelta como Dios manda, que es donde deber√≠amos haber estado los √ļltimos dos a√Īos. El trabajo duro est√° dando sus frutos. Ha sido un fin de semana complicado, no voy a mentir, no ten√≠a el ritmo, pero he podido aguantar y conseguir este doblete para el equipo. Tengo deberes que hacer para volver m√°s fuerte", se√Īal√≥ tras la carrera en Sakhir.

Adem√°s, el madrile√Īo analiz√≥ su adelantamiento al vigente campe√≥n, el neerland√©s Max Verstappen (Red Bull), a falta de tres vueltas para el final, una pasada que le permiti√≥ subirse al segundo caj√≥n del podio. "En la resalida he tenido una buena oportunidad porque no ha salido muy bien detr√°s de Charles, pero se ha defendido bien", indic√≥.

"Luego he visto las luces en la parte trasera de su coche y he pensado 'esta es mi oportunidad' y he salido a por ello. Tuvo mala suerte, porque condujo bien para conseguir el segundo puesto; se ha tenido que retirar, es duro, pero es bueno para Ferrari", finalizó.