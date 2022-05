Sainz: "Ha sido una carrera mala de inicio a fin"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que la carrera del Gran Premio de Espa√Īa, en la que ha terminado cuarto y en la que su compa√Īero Charles Leclerc se ha visto obligado a abandonar por problemas de potencia cuando lideraba con solvencia, ha sido "mala de inicio a fin", y ha reconocido que han "sufrido" durante toda la cita.

"Es una pena, ha sido una carrera mala de inicio a fin, con muchos problemas con el volante y, sobre todo, con esa r√°faga de viento que me ha debido pillar entrando en la curva 4", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN sobre su trompo en la s√©ptima vuelta, que le hizo bajar de la quinta a la und√©cima posici√≥n.

"No la he sabido gestionar, me he ido a la gravilla y he da√Īado el coche en el suelo, iba con muy poca carga aerodin√°mica el resto de la carrera. Aun as√≠, hemos intentado remontar y al final hemos sido cuartos sufriendo mucho toda la carrera. Es lo que hay", manifest√≥.

Adem√°s, el madrile√Īo reconoci√≥ que esta "ha sido una carrera mala para el equipo". "Una pena por Charles, no sabemos exactamente todav√≠a qu√© ha pasado. Es parte de un campeonato de 23 carreras; siempre va a haber carreras buenas y carreras malas. Esta ha sido una de las peores para el equipo en lo que llevamos de temporada, pero intentaremos rehacernos para M√≥naco", finaliz√≥.