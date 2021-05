Sainz: "Había potencial para ser cuarto"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado, tras garantizarse la sexta posici√≥n de salida para el Gran Premio de Espa√Īa, que ten√≠a "potencial" incluso para ser cuarto, y se ha mostrado satisfecho con el "paso adelante" que ha dado el coche este fin de semana.

"Creo que hemos una buena clasificaci√≥n desde el principio, desde la Q1, haciendo vueltas muy buenas. Quiz√°s mi peor sesi√≥n ha sido la Q3; ten√≠a dos juegos de nuevas y no he podido hacer ning√ļn √ļltimo sector bueno, me costaba mucho la 10, con la direcci√≥n del viento. S√© que hoy hab√≠a potencial para habernos puesto cuartos. Pero el paso adelante que he dado este fin de semana, estando bastante c√≥modo con el coche, es lo positivo", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN.

Adem√°s, el madrile√Īo explic√≥ que la salida, "igual que la 'qualy'", ser√° "muy importante" en un circuito en el que es muy complicado adelantar. "Vamos a intentar ir hacia adelante", apunt√≥. "El 'approach' sigue siendo parecido. Sigo aprendiendo cosas y las sigo implementando cuando salgo a pista", manifest√≥.

"En la 'qualy' me han funcionado bastantes cosas que me funcionaron en Portimao. Ahora estoy intentando ver qu√© podemos hacer ma√Īana, que es nuestro d√≠a m√°s complicado, donde nos solemos ir un poco para atr√°s. En carrera seguimos teniendo problemas de neum√°ticos, pero a ver si ma√Īana podemos reducirlos", concluy√≥.

Europa Press