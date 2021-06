Sainz: "Había ritmo de sobra para ser quinto"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari), que ha finalizado sexto en el Gran Premio de Estiria de F√≥rmula 1, ha asegurado que ten√≠a "ritmo de sobra" para haber terminado la carrera quinto, pero que el desgaste del neum√°tico delantero por rodar tras el brit√°nico Lewis Hamilton (Mercedes) le pas√≥ factura.

"Intentamos alcanzar a Lando -Norris-, pero el problema es que he salido de boxes detr√°s de Hamilton y le he tenido que dejar pasar; he hecho 15 vueltas detr√°s de √©l, intentando pasarle y destrozando neum√°tico delantero. Era un punto muy cr√≠tico de la carrera", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN tras la cita.

"Ten√≠amos ritmo de sobra para haber llegado a Lando, pero esas 15 vueltas detr√°s de Hamilton, en las no sabes si pasarle destrozando neum√°tico delantero, me han costado atacarle al final, una pena. Hoy ten√≠amos ritmo para haber remontado del 12 al quinto", a√Īadi√≥.

En este sentido, el madrile√Īo afirm√≥ que "el ritmo de carrera est√°" ah√≠ para intentar mejorar la pr√≥xima semana en el Gran Premio de Austria, que se correr√° tambi√©n en Red Bull Ring. "Hemos visto que en un circuito as√≠ las ruedas delanteras no sufren, aunque detr√°s de Hamilton s√≠ he sufrido. Una vez que ten√≠amos aire limpio, cuando se han parado todos con la 'soft' y me he quedado yo con la media, √≠bamos igual de r√°pidos que P√©rez con el Red Bull. Hab√≠a ritmo de sobra y estoy contento por ello", concluy√≥.

Europa Press