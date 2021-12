Sainz: "He ido rápido y he hecho una buena remontada"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) se ha mostrado satisfecho con su "buena remontada" en el Gran Premio de Arabia Saud√≠, en el que ha terminado octavo, aunque ha lamentado que los neum√°ticos medios no hayan aguantado hasta el final de la cita, en la que se vio superado en los √ļltimos instantes por su compa√Īero de equipo, el monesgasco Charles Leclerc.

"Salir el decimoquinto e ir por delante de Charles a mitad de carrera quer√≠a decir que estaba haciendo una buena carrera. Hemos sido muy r√°pidos, he hecho una buena remontada y es para estar satisfecho. He vuelto a puntuar", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN.

A pesar de todo, el madrile√Īo se mostr√≥ "satisfecho" sobre todo con "las primeras vueltas hasta la bandera roja". "Hemos hecho un primer 'stint' al ataque con una rueda dura que iba muy bien, que ten√≠a muy buen ritmo. Las dos banderas rojas nos forzaron a poner la media a falta de 35 o 40 vueltas; he tenido que ir al ataque, me he puesto s√©ptimo, pero en las √ļltimas el neum√°tico ha dicho basta, he empezado a perder ritmo, he llegado a la carcasa del delantero derecho y casi me choco dos o tres veces. He conseguido llegar octavo", indic√≥.

"La bandera roja me ha beneficiado a mitad de carrera, pero también me ha perjudicado, forzándome a poner una rueda media de 35 vueltas. La rueda no me ha durado lo que tenía que durar", finalizó.