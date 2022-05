Sainz: "La bandera roja me ha impedido luchar por la pole"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) ha lamentado que la bandera roja le haya impedido luchar por la pole en su √ļltimo intento en el Gran Premio de M√≥naco de F√≥rmula 1, aunque cree que est√°n "en una buena posici√≥n para conseguir un buen resultado" en la carrera, gracias al doblete del equipo en primera fila de parrilla.

"P√©rez se ha ido contra el muro justo por delante de m√≠; yo estaba en mi vuelta r√°pida, he visto la bandera amarilla justo antes de la curva 8, he tenido que frenar. He intentado evitarle. Es una pena, otro a√Īo en el que una bandera roja ha condicionado la sesi√≥n y no hemos podido intentar esa pole", declar√≥ a DAZN tras la sesi√≥n de clasificaci√≥n.

En este sentido, el madrile√Īo se mostr√≥ convencido de que podr√≠a haber conseguido la posici√≥n de privilegio si no hubiesen ondeado la bandera. "Eso creo. Hemos tenido buen ritmo todo el d√≠a y estaba aumentando mi ritmo, pero nunca lo llegaremos a saber. Me sent√≠a bien con el coche", subray√≥.

Por √ļltimo, Sainz cree que el equipo puede conseguir un buen resultado en el Principado, donde logr√≥ su primer podio con Ferrari en la F√≥rmula 1. "Estamos en una buena posici√≥n para conseguir un buen resultado para el equipo. El coche ha estado incre√≠ble todo el fin de semana y lo intentaremos", finaliz√≥.