Sainz: "La vuelta de Alonso y yo en Ferrari hubiera sido emocionante con afición"

El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) confes√≥ que necesitan mejorar de cara al Gran Premio de Espa√Īa este fin de semana, despu√©s del mal trago de Portugal, al tiempo que lament√≥ que no habr√° una afluencia normal de aficionados para disfrutar de su fichaje por la 'Scuderia' y de la vuelta de Fernando Alonso (Alpine).

"Siempre emocionado y un poco m√°s motivado por estar en casa, pero lo mismo que el a√Īo pasado, no tener a los aficionados el ambiente es distinto. Este a√Īo con la vuelta de Fernando y yo en Ferrari hubiera sido emocionante con los aficionados llenando las gradas", dijo en la rueda de prensa oficial, lamentando las restricciones por la pandemia de coronavirus.

El piloto madrile√Īo record√≥ el mal d√≠a del pasado domingo en Portimao. "El domingo noche no ten√≠a mucho positivo que sacar, no estaba contento, perd√≠ una oportunidad, despu√©s de estar cuarto terminar und√©cimo quiere decir que algo ha ido muy mal. Lo hemos analizado, no hemos hecho un buen trabajo y trataremos de mejorar. Hay cosas que entender y que mejorar", apunt√≥.

Además, Sainz fue preguntado por las dudas al no hacer los test de invierno en el Circuit de Barcelona-Catalunya. "Hay interrogantes pero este circuito lo conocemos. Es un circuito muy exigente para la configuración de los neumáticos, es una pista muy técnica", dijo.

Europa Press