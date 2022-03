Sainz: "Me falta esa última décima que no he podido extraer"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que saldrá tercero este domingo en el Gran Premio de Baréin, prueba inaugural del Mundial de Fórmula 1, ha calificado de "gran noticia" haber podido luchar por la pole este sábado en la sesión de calificación, y espera encontrar pronto "esa última décima" que le ha faltado.

"Todavía no entiendo mucho el coche y pienso mucho en eso mientras piloto, y eso me distrae algo. He podido luchar por esa pole y no puedo quejarme. Me falta esa última décima que no he podido extraer", declaró tras concluir la clasificación en el circuito de Sakhir.

En este sentido, el madrileño, que llegó a liderar la Q3 en el tramo final hasta la aparición de su compañero Charles Leclerc, se mostró "bastante contento" con "el progreso" que ha tenido a lo largo del fin de semana. "Me ha costado adaptarme a este coche y saber cómo pilotarlo, y he estado más de medio segundo por detrás este fin de semana", indicó.

"Poder estar luchando por la pole en la Q3 ha sido una buena noticia. No haber conseguido esa décima en la última vuelta fue una pena, pero Charles se lo merece porque ha estado por delante todo el fin de semana", manifestó.

Sobre las sesiones de entrenamientos libres, Sainz reconoció que estuvo algo incómodo. "Nunca he estado tanto por detrás. El año pasado estuve un par de décimas por detrás en algunos circuitos donde no me sentía cómodo, y este fin de semana he tenido que luchar con un déficit de seis o siete décimas desde los Libres 1", concluyó.