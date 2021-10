Sainz: "Me gustaría pelear por victorias con Fernando en 2022"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha reconocido que "en España sería brutal tener a un piloto en Ferrari y en Alpine peleando por podios y victoiras" en 2022, una batalla que le gustaría tener con Fernando Alonso y no "como ahora, peleando por quintos y sextos puestos", un objetivo que hace que la 'Scuderia' ya esté "volcada" en el coche del próximo año porque es "una oportunidad muy buena".

"Me gustaría ver a Fernando y a mí peleando por podios y victorias en 2022 en vez de estar como ahora, peleando por quintos y sextos puestos. Será más divertido para toda la afición, en España sería brutal tener a un piloto en Ferrari y en Alpine peleando por podios. Sería algo muy bonito", deseó Sainz en una entrevista concedida a Europa Press durante un evento de Estrella Galicia 0,0.

El madrileño apuntó que "la clave va a estar en entender la nueva reglamentación aerodinámica". "Ahora mismo los coches tienen mucha cara aerodinámica producida de una manera y el año que viene también van a tener mucha cara aerodinámica, pero producida de otra manera. Las ruedas nuevas, nosotros tenemos deberes con el motor y otros no, hay muchas cosas que intentar mejorar y en las que acertar. Todo el mundo empieza de cero y no habrá que recuperar esas seis o siete décimas que nos separan de Mercedes y Red Bull", recordó.

Para tratar de aprovechar esta "oportunidad muy buena" que se aparece en el horizonte de 2022, en Ferrari ya están "volcados en el trabajo de simulador, el trabajo de túnel de viento y toda la fábrica" con el nuevo monoplaza.

"Mercedes y Red Bull siguen a un nivel muy alto, pero Ferrari ha hecho los cambios necesarios para adaptarse a esta nueva Fórmula 1. Me encantaría decir que vamos a estar arriba, pero hay que esperar, ver dónde están los demás y ocuparnos de nosotros mismos, centrarnos en lo que nosotros podamos controlar y asegurarnos de que no nos dejamos nada por hacer", analizó.

"he sido bastante rápido con ferrari desde el principio"

Antes del esperado cambio de normativa para el próximo Mundial, Sainz espera estar "a un nivel más alto todavía" en esta recta final de 2021. "Estoy seguro de que en este final de temporada con más vueltas, más calificaciones, más carreras, me va a dar cada vez mejor 'feeling' con el coche. Ahora estoy mucho mejor que a principio de temporada, eso seguro, pero no se le puede pedir demasiado a esta temporada sin test y prácticamente sin tiempo de adaptación. He sido bastante rápido y he ido bastante cómodo desde el principio", subrayó.

Esa buena adaptación a Ferrari le ha permitido que "en algunas carreras" se haya visto al "Carlos más agresivo de McLaren". "Hay carreras en las que me siento un poquito más cómodo y puedo serlo, y otra en las que cuesta más por una cosa u otra y toca puntuar con ese sexto o séptimo puesto que ayuda al equipo en el Mundial de constructores, pero que a mí no me da tanta alegría porque me gustaría estar luchando más arriba. Pero está llegando y cada vez me noto más cerca", resumió.

A nivel general, celebró que "está siendo un año divertido, con más incertidumbre". "Hay dos pilotos luchando por el Mundial, no solo hay uno como antes, y eso hace que sea mucho más entretenido para el espectador. También los podios están mucho más competidos, McLaren y Ferrari están en una lucha muy bonita. La F1 está muy divertida", valoró.

A esta mayor emoción considera que ha contribuido la nueva calificación sprint, que en 2022 se extenderá a siete u ocho carreras del campeonato. "Me gusta el formato. El aficionado ya pone la tele el viernes en vez de tener que esperar al sábado porque los libres no importan mucho. A la carrera del sábado igual hay que darle una vuelta porque ahora mismo parece que es una parte de la carrera del domingo, como si saliera una bandera roja en medio", comparó.

En este sentido, Sainz agradeció "cómo la Fórmula 1 está buscando maneras de atraer a gente joven". "Hay muchísimos más niños y gente joven que me para por la calle comparado con antes. Las redes sociales están ayudando mucho a los pilotos y los equipos a abrirnos a la gente y enganchar más al aficionado joven", concluyó.