Por Ian Ransom

MELBOURNE, 23 mar (Reuters) - El piloto de Ferrari Carlos Sainz saldrá en primera fila junto al poleman Max Verstappen en el Gran Premio de Australia del domingo, en un sorprendente regreso a la competición solo dos semanas después de ser operado de apendicitis.

El español se perdió el Gran Premio de Arabia Saudita debido a su problema médico y regresó a su bólido en Albert Park esta semana sin entrenar desde la operación.

Aunque no está en plena forma, el sábado podría haber arrancado la pole a Verstappen de no ser por un sector final relativamente lento en su última vuelta lanzada.

"No voy a mentir, no estoy en mi estado más cómodo cuando manejo, pero puedo hacerlo", dijo Sainz a los periodistas. "Y en la medida en que puedo hacerlo sin dolor (...) obviamente (hay) un montón de molestias y sensaciones extrañas, pero no dolor, por lo que me permite empujar a tope".

Sainz fue el único piloto ajeno a Red Bull que ganó una carrera en 2023, cuando subió a lo más alto del podio en Singapur.

Su vuelta más rápida en la clasificación de Melbourne se quedó a un cuarto de segundo de la mejor de Verstappen, pero Sainz dijo que podría haber sido más rápido si no le hubiera faltado práctica.

"Creo que hoy en día necesitas estar al 100% para batir a Max y hoy no lo he estado. Y probablemente por eso me he perdido la pole", comentó. "Voy a darlo todo para lograrlo porque ha pasado tiempo desde Singapur y él ha estado en ese escalón superior desde entonces".

"Pero sí, si hay un fin de semana en el que tenemos un buen ritmo, es éste. Es una pista complicada para adelantar, complicada para los neumáticos. Así que, ¿quién sabe? Creo que podemos tener una oportunidad", señaló.

(Editado en español por Carlos Serrano)