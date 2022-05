Sainz: "Quedarme detrás de un coche doblado me ha costado la victoria"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que quedarse "detrás de un coche doblado" en su vuelta a pista le ha "costado la victoria" este domingo en el Gran Premio de Mónaco, en el que ha terminado segundo, y ha afirmado que el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) ha tenido "algo de suerte" con su situación.

"Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, hemos sido pacientes con los neumáticos de lluvia. Me ha costado la victoria quedarme detrás de un coche doblado, puedes entender la frustración; una salida de 'pitstop' limpia me hubiera proporcionado la victoria", señaló tras la carrera.

Sobre la gestión de los neumáticos, el madrileño explicó que tenía claro que iba a "pasar directo a los neumáticos de seco". "Fue la decisión adecuada. Hemos parado, hemos puesto el duro, y nunca es fácil esa primera vuelta con los neumáticos duros, me ha costado un par de segundos quedarme detrás de ese coche doblado. No me voy a quejar mucho, porque sé que este deporte es así; 'Checo' tuvo mala suerte el Yeda y hoy ha hecho una gran carrera y ha tenido algo de suerte con mi situación. Tarde o temprano, pasará al contrario", apuntó.

"Yo también tenía bastante 'graining' en las traseras y eso hacía que en la entrada del túnel fuese muy difícil acercarme y adelantar. Un par de veces estuve muy cerca de poder hacer mi maniobra, pero estaba algo mojado en el interior; 'Checo' ha frenado tarde y si yo hubiese frenado tarde, me lo hubiese llevado por delante", finalizó.