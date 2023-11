El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) admiti√≥ que hab√≠a "tenido que levantar mucho" este s√°bado el pie del acelerador "en las rectas" del Aut√≥dromo Jos√© Carlos Pace, durante la carrera al esprint del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil) de F√≥rmula 1, con el objetivo de "proteger la temperatura del motor".

"Al principio hemos sufrido mucho con la temperatura del motor. Hemos tenido que levantar mucho en las rectas y proteger la temperatura del motor. Iba medio segundo o un segundo por vuelta m√°s lento de lo que pod√≠amos hacer por culpa de las temperaturas, que quiz√°s nos han sorprendido", declar√≥ Sainz a DAZN, tras ser octavo en esa carrera corta de la vigesimoprimera y antepen√ļltima prueba del Campeonato del Mundo.

"Luego he perdido ya el tren DRS y, cuando lo pierdes, empiezas a gastar mucho m√°s neum√°tico porque tienes que intentar recuperar lo que pierdes en las rectas. Y hacia el final ya he perdido mucho, pero espero que ma√Īana vaya mejor porque, si no, nos espera una carrera larga", subray√≥ el piloto madrile√Īo.

Adem√°s, se alegr√≥ por haber "salvado todos los neum√°ticos buenos" de su equipo para la carrera larga del domingo. "As√≠ que hoy era esperado sufrir. Los AlphaTauri van con un neum√°tico nuevo que les ayudad mucho y luego ya de cara a ma√Īana espero simplemente que no haya que sufrir con las temperaturas, porque eso es lo que nos ha hecho perder hoy todo", concluy√≥.