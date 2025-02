Sainz se reserva su opinión sobre cómo será la vida después de ferrari

Por Alan Baldwin

SILVERSTONE, Inglaterra, 14 feb (Reuters) - Carlos Sainz manejó su Williams 2025 por primera vez el viernes en Silverstone, pero el expiloto de Ferrari se reservó la opinión respecto a cómo se sentiría luchando por puntos en lugar de por victorias esta temporada.

Williams fue noveno de los 10 equipos de Fórmula Uno el año pasado y está mirando más a 2026, cuando el deporte se someterá a una gran reorganización y entrará en una nueva era, para cualquier gran paso adelante.

Sainz, que cedió su puesto en Ferrari al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, dijo que las primeras impresiones del coche eran positivas y que se sentía muy motivado.

Sainz ganó cuatro carreras con Ferrari, dos de ellas la temporada pasada, y eligió Williams en lugar de Sauber, último clasificado, a pesar de que ese equipo se convertirá en el equipo de fábrica de Audi en 2026.

Señaló que ya se había adaptado a ver a Hamilton con el mono rojo de Ferrari, pero que no podía decir cómo se sentiría al estar luchando en una batalla diferente.

"No sé cómo voy a reaccionar a luchar por el séptimo al decimoquinto (puesto), no sé cuánto lo voy a echar de menos (ganar), no sé cuánto me va a divertir", añadió.

"Lo único que puedo decir es que estoy muy feliz, motivado, estoy emocionado, me siento apoyado, siento un equipo lleno de buena energía, energía positiva".

"Tengo un director de equipo y un equipo que confía plenamente en mis capacidades y que quiere escuchar lo que digo y confío en mis capacidades para ayudar al equipo a seguir adelante", remarcó.

(Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)