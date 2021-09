Sainz: "Si puedo ponerme primero en la salida, me tiraré seguro"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari), que partir√° segundo en la carrera del Gran Premio de Rusia, ha asegurado que tratar√° de aprovechar cualquier oportunidad en la salida para ponerse primero si el brit√°nico Lando Norris (McLaren) sale "mal", y ha recalcado que cuando "se igualan un poco las condiciones" en la F√≥rmula 1 todos tienen "nivel" para "aprovechar" los despistes de los dem√°s.

"Será una salida complicada. Aquí, salir en primera línea es difícil, normalmente te cogen el rebufo y te suelen pasar. El segundo es peor todavía, porque sales por el lado sucio y no tienes rebufo. O salgo muy bien o es posible que Russell aproveche el rebufo de Lando y me pase, pero también puede pasar que Lando salga mal y que yo me ponga por delante. Si puedo ir a por el primero, me tiraré seguro", declaró en rueda de prensa.

Adem√°s, el madrile√Īo reconoci√≥ que ha sido "un d√≠a complicado hasta la Q3". "La Q3 nos ha dado la oportunidad de resarcirnos un poco despu√©s de una Q1 y una Q2 donde, con los intermedios, no encontr√°bamos el ritmo ni el balance con el coche. A la m√≠nima oportunidad que he tenido de poner el 'slick', me he tirado a saco a por √©l", manifest√≥.

"Hab√≠a que arriesgar, no me quedaban m√°s intermedios y hab√≠a que intentar algo diferente. Lo he conseguido calentar bien y hacer una vuelta al l√≠mite, donde he estado muy cerca de ser demasiado. Ha funcionado, y te deja ese sabor de boca de pensar en si hubieses dejado 50 segundos m√°s para ser el √ļltimo en cruzar la meta y tener la pista un poco m√°s seca. La pole hubiese estado ah√≠", a√Īadi√≥.

En este sentido, explic√≥ que ha tratado de "encontrar el balance entre tener la rueda blanda caliente y seguir tirando para meterlo en temperatura o aflojar, esperar 30 segundos para ser el √ļltimo en cruzar la meta". "Al final he encontrado un buen compromiso entre una cosa y la otra. Ten√≠a la pole, hasta que ha venido en bueno de Lando por detr√°s", explic√≥.

Por √ļltimo, Sainz asegur√≥ que los tres primeros puestos de salida -Norris, √©l y el brit√°nico George Russell (Williams)- demuestran que hay "nivel" en el 'Gran Circo'. "Esto demuestra que cuando se igualan un poco las condiciones en la F√≥rmula 1, hoy en d√≠a tenemos un nivel que cuando se despistan los de arriba los dem√°s estamos ah√≠ para aprovecharlo. Cuando llegan estas condiciones sabes que arriesgando, el d√©ficit del coche baja", concluy√≥.