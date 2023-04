Sainz, sobre su incidente con Alonso: "Creo que ha sido una buena batalla, es lo que hay"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) se ha limitado a describir como "una buena batalla" su incidente en la curva 2 de Bak√ļ con su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin), durante el Sprint que se ha vivido este s√°bado en el Gran Premio de Azerbaiy√°n, cuarta cita del Campeonato del Mundo de F√≥rmula 1.

"Ahora no lo tengo en la cabeza. Creo que era cuando esta defendi√©ndome de Hamilton en la resalida, ¬Ņno?", ha espetado Sainz a los micr√≥fonos de DAZN. "Bueno, defendiendo lo que puedo y haciendo lo que puedo para mantenerme delante de Lewis [Hamilton]", ha a√Īadido.

"Y luego me ha sorprendido Fernando, que tambi√©n se ha unido a la batalla y obviamente me he intentado hacer todo lo ancho que puedo ser en pista. Creo que ha sido una buena batalla y... nada, es lo que hay", ha comentado el piloto madrile√Īo.

Adem√°s, Sainz ha admitido estar "sufriendo mucho este fin de semana". "Cada vuelta que doy estoy sufriendo bastante porque no voy nada c√≥modo. Estoy convencido de que encontraremos el porqu√© cuando pase el fin de semana y tengamos tiempo para analizarlo", ha se√Īalado.

"Para m√≠, m√°s que nada es un fin de semana de limitar da√Īos, intentar aprender de lo que pueda estar pasando y ma√Īana intentar hacer otra carrera s√≥lida. Pero sin confianza no se puede hacer mucho", ha subrayado Sainz finalmente.

Europa Press