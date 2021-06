Sainz: "Vamos por el buen camino"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari), que partir√° quinto en el Gran Premio de Francia de F√≥rmula 1, ha asegurado que van "por el buen camino" y que sigue sinti√©ndose cada vez "m√°s c√≥modo" con su monoplaza, y espera que este domingo pueda "acertar con la salida y la estrategia" en el circuito Paul Ricard.

"Vamos por el buen camino, de momento; a ver si ma√Īana conseguimos acertar con la salida y la estrategia, que son las otras dos cosas a trabajar. Es la primera 'qualy' limpia en bastantes fines de semana, no ha pasado mucho y hemos demostrado el primer progreso que se est√° haciendo con el coche. Van pasando las carreras y me voy sintiendo m√°s c√≥modo", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN.

Adem√°s, el madrile√Īo considera que el hecho de "que no haya habido banderas rojas en la Q3 ha ayudado" para conseguir una buena plaza y unas buenas sensaciones. "Sinceramente, noto que desde M√≥naco he ido muy r√°pido en todo momento, tanto en Bak√ļ como aqu√≠, solo que aqu√≠ no han pasado tantas cosas. Van pasando las carreras y yo voy mejorando, que es algo natural", indic√≥.

Sobre los neumáticos, explicó que "no había mucha diferencia" este sábado entre el medio y el blando. "Hoy el medio lo hemos hecho funcionar mucho mejor. Ayer, con la temperatura más alta, no lo conseguimos hacer trabajar, hoy he bajado un segundo y me he quedado sorprendido. He estado a punto de guardarme el medio para la Q3, para ver si ese neumático me daba una mejor vuelta", aseguró.

"Nos ha sorprendido un poco a todos ese neum√°tico y estoy contento de poder empezar ma√Īana con √©l. El 'soft' iba muy bien, he conseguido hacer dos vueltas muy buenas en la Q3; cuando vas c√≥modo en el coche y entiendes bien el neum√°tico, es lo que tiene", concluy√≥.

